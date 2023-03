"7 persone su 10...". Fabio Volo prende in mano i sondaggi: la sparata sulla Meloni (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dietro al successo di Giorgia Meloni? "La novità". Parola di Fabio Volo che, ospite di Otto e Mezzo su La7, sminuisce i voti ricevuti da Fratelli d'Italia. Proprio così. Nello studio di Lilli Gruber nella puntata di mercoledì 22 marzo, lo scrittore attacca. Al centro il discorso alla Camera e il botta e risposta con le opposizioni. "Sembra lei prima di diventare premier, non ha fatto questa transizione da leader a una carica istituzionale così elevata". E ancora: "Guardando la diretta, i commenti mostrano che lei piace così, quindi non cambierà. L'aggressività non è però un punto di forza come crede. Deve ricordarsi che ora rappresenta tutti. Se hai il 30 per cento significa che 7 persone su 10 non l'hanno votata". E infatti Volo si trasforma in un sondaggista arrivando a dire ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Dietro al successo di Giorgia? "La novità". Parola diche, ospite di Otto e Mezzo su La7, sminuisce i voti ricevuti da Fratelli d'Italia. Proprio così. Nello studio di Lilli Gruber nella puntata di mercoledì 22 marzo, lo scrittore attacca. Al centro il discorso alla Camera e il botta e risposta con le opposizioni. "Sembra lei prima di diventare premier, non ha fatto questa transizione da leader a una carica istituzionale così elevata". E ancora: "Guardando la diretta, i commenti mostrano che lei piace così, quindi non cambierà. L'aggressività non è però un punto di forza come crede. Deve ricordarsi che ora rappresenta tutti. Se hai il 30 per cento significa che 7su 10 non l'hanno votata". E infattisi trasforma in unsta arrivando a dire ...

