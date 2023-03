5 bibite fatte in casa per dissetarsi in primavera | ecco quali preparare

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Con l’arrivo dellaper il sopraggiungere del caldo. Per non cedere alla tentazione di berepoco salutarsi, è preferibile scegliere bevande sane, nutrienti e facili dain. 5daper laphoto credits pixaby Una soluzione per sopperire alla calura primaverile è quella dialcune bevande a base di frutta, verdura e spezie che possono rappresentare un’alternativa sana e nutriente.Un esempio in questo senso consiste in un fresca limonata alle fragole e miele. Le porzioni perquattro bicchieri sono 100 g di miele di fiori liquido, 1 dl di succo di limone, 250 g di ...