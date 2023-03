365 giorni con Maria | 22 marzo Dal viso della Madonna trasuda olio profumato

Leggi su lalucedimaria

(Di mercoledì 22 marzo 2023) In modo davvero sorprendente, la Mater Domini di Mesagne manifesta la sua presenza prima davanti a una donna, poi a moltissimi fedeli. In quelle terre la condizione era di grande povertà. Tuttavia, le fede popolare era sentita in maniera intima e profondagente. La Pasqua cadeva intorno alla fine del mese di. Come L'articolo proviene da La Luce di