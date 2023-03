24 marzo 2023 | festeggiamo con il Gelato Day la Giornata Europea del Gelato Artigianale

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Ladel, ovvero ilDay, si festeggia ogni anno a partire dal 2013. In quell’anno il Parlamento Europeo si è espresso a favore di questa, fortemente voluta da Longarone Fiere e Artglace. Si tratta della sola e unica espressione del Parlamento Europeo a favore di un alimento, tramite la quale ne riconosce il valore gastronomico e culturale. Lasi qualifica come patrimonio di tutti i gelatieri e ribadisce l’importanza che siano proprio i protagonisti della filiera a valorizzarla con le loro attività promozionali e la loro produzione di. Secondo le stime in Europa il mercato del...