22 Marzo, Giornata Mondiale dell'Acqua, ONU: "Rischio crisi globale" (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'annuncio di un'imminente crisi globale lanciata dall'Onu, un ultimatum quantomeno incisivo che scandisce la Giornata Mondiale dell'Acqua, di cadenza oggi, 22 Marzo. Una situazione sempre più disastrata, che sta sviluppandosi in ogni angolo della Terra. A far presente il pericolo è proprio il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "Il mondo sta ciecamente camminando su una strada pericolosa con l'insostenibile uso di acqua, l'inquinamento e il surriscaldamento climatico", afferma il diplomatico, spiegando il rapporto dell'Onu, in occasione della conferenza sull'acqua alle Nazioni Unite. Dallo studio emerge che circa due miliardi di persone non hanno l'accesso ad acqua potabile sicura, mentre 3,6 miliardi non lo hanno a servizi sanitari affidabili. "La scarsità di acqua ...

