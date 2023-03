22 marzo 2003, Milan-Juventus viene decisa da… Filippo Inzaghi (VIDEO) (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 22 marzo 2023) L'articolo proda Gli Eroi del Calcio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : La guerra in Iraq, nota anche come Operation Iraqi Freedom, ha avuto inizio esattamente 20 anni fa, il 20 marzo 200… - Italiantifa : Milano, 16 marzo 2003 Sono passati 20 anni, era una domenica sera, 'Dax' veniva ucciso a coltellate a Milano da un… - ferlazzop : RT @ultimenotizie: Il 20 marzo 2003 gli USA invadevano l'#Iraq massacrando 650.000 civili. Fu uno dei più terrificanti crimini contro l'uma… - F1Dimension : E vent'anni dopo è ancora sulla cresta dell'onda. Il 22 marzo 2003 Fernando Alonso conquistava in Malesia la sua p… - angelo_massi : RT @ultimenotizie: Il 20 marzo 2003 gli USA invadevano l'#Iraq massacrando 650.000 civili. Fu uno dei più terrificanti crimini contro l'uma… -