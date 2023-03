21 Marzo 2023 – Sesta serata di proteste e incidenti a Parigi contro la riforma delle pensioni di Macron (Di mercoledì 22 marzo 2023) Sesta serata consecutiva di incidenti a Parigi e in altre città francesi per la protesta contro la riforma delle pensioni, con raduni spontanei un po’ ovunque. Sono stati 27 i fermi prima di mezzanotte. Il presidente francese Emmanuel Macron, ai parlamentari della maggioranza da lui ricevuti questa sera all’Eliseo, all’indomani dell’adozione della riforma sulle pensioni da parte del Parlamento, ha avvertito che “la folla” che manifesta contro la riforma delle pensioni non ha “nessuna legittimità di fronte al popolo che si esprime sovrano attraverso i suoi eletti“. Il presidente Alberto Fernández ha annunciato la decisione di ... Leggi su strumentipolitici (Di mercoledì 22 marzo 2023)consecutiva die in altre città francesi per la protestala, con raduni spontanei un po’ ovunque. Sono stati 27 i fermi prima di mezzanotte. Il presidente francese Emmanuel, ai parlamentari della maggioranza da lui ricevuti questa sera all’Eliseo, all’indomani dell’adozione dellasulleda parte del Parlamento, ha avvertito che “la folla” che manifestalanon ha “nessuna legittimità di fronte al popolo che si esprime sovrano attraverso i suoi eletti“. Il presidente Alberto Fernández ha annunciato la decisione di ...

