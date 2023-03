2035 - Stop a diesel e benzina, e-fuel, Euro 7: è ancora stallo a Bruxelles, ecco perché (Di mercoledì 22 marzo 2023) Lo stallo istituzionale sullo Stop alla vendita di auto a benzina e diesel per il 2035 non si sblocca nonostante le aperture della Commissione Europea alle richieste di diversi Paesi, a partire dalla Germania, su una deroga per gli e-fuel. Ovviamente, in un contesto di estrema incertezza nulla è da escludere: domani, 23 marzo, inizierà una due giorni di appuntamenti ai massimi livelli delle istituzioni continentali, ma al momento è difficile che dietro l'angolo spunti una soluzione in grado di soddisfare tutte le parti in causa. Bastano gli eventi delle ultime ore per comprendere quanto le posizioni siano ancora lontane. Il "nein" tedesco. La Commissione Europea, con l'intento di superare lo stallo nel più breve tempo ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 22 marzo 2023) Loistituzionale sulloalla vendita di auto aper ilnon si sblocca nonostante le aperture della Commissionepea alle richieste di diversi Paesi, a partire dalla Germania, su una deroga per gli e-. Ovviamente, in un contesto di estrema incertezza nulla è da escludere: domani, 23 marzo, inizierà una due giorni di appuntamenti ai massimi livelli delle istituzioni continentali, ma al momento è difficile che dietro l'angolo spunti una soluzione in grado di soddisfare tutte le parti in causa. Bastano gli eventi delle ultime ore per comprendere quanto le posizioni sianolontane. Il "nein" tedesco. La Commissionepea, con l'intento di superare lonel più breve tempo ...

