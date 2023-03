18enne ucciso a Napoli, rissa nata per scarpa sporcata (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Una scarpa sporcata, non è chiaro se da un cocktail rovesciato inavvertitamente o da un pestone involontario. E’ nata da lì la rissa tra due gruppi di giovani durante la quale, nella notte tra il 19 e il 20 marzo a Napoli, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco che hanno ucciso Francesco Pio Maimone, 18enne del quartiere Pianura. Quest’ultimo, ha sottolineato il capo della Squadra mobile di Napoli Alfonso Fabbrocini nel corso di un incontro con la stampa, era totalmente estraneo sia alla rissa tra i due gruppi di giovani, sia più in generale a dinamiche criminali. Stava mangiando noccioline con degli amici sul lungomare quando è stato raggiunto da uno dei colpi di pistola esplosi, secondo l’ipotesi degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – Una, non è chiaro se da un cocktail rovesciato inavvertitamente o da un pestone involontario. E’da lì latra due gruppi di giovani durante la quale, nella notte tra il 19 e il 20 marzo a, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco che hannoFrancesco Pio Maimone,del quartiere Pianura. Quest’ultimo, ha sottolineato il capo della Squadra mobile diAlfonso Fabbrocini nel corso di un incontro con la stampa, era totalmente estraneo sia allatra i due gruppi di giovani, sia più in generale a dinamiche criminali. Stava mangiando noccioline con degli amici sul lungomare quando è stato raggiunto da uno dei colpi di pistola esplosi, secondo l’ipotesi degli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : 18enne ucciso a Napoli, rissa nata per scarpa sporcata - paki74 : RT @anperillo: ?? Fermato il presunto assassino del 18enne ucciso a #Mergellina. È un ventenne ?? i particolari nel sito e nei tg della @Tgr… - Giornaleditalia : #napoliomicidiofrancescoemilioborrelli Omicidio a Mergellina (NA) ucciso il 18enne Francesco Pio Maimone per un pie… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Svolta nelle indagini sull'omicidio a Napoli di Francesco Pio Maimone,il 18enne ucciso a colpi di pistola. Interrogato… - gazzettanapoli : Un ragazzo di 19 anni è stato sottoposto a fermo per omicidio nell'ambito delle indagini sulla morte di Francesco P… -