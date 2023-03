?? Il report della ripresa. Domani porte aperte al Real Cosenza (Di mercoledì 22 marzo 2023) Due giorni di sosta dopo la splendida vittoria conquistata allo “Stirpe” e oggi la ripresa con una seduta molto intensa. Esercizi di mobilità e, per chiudere la fase del riscaldamento, esercizi di attivazione a ritmo sostenuto. Di seguito tecnica individuale, undici contro zero per rivedere alcuni movimenti di squadra, lavoro fisico, una partita tattica specifica su soluzioni richieste dal tecnico e una partita finale . Domani doppia seduta, nel pomeriggio allenamento a porte aperte al Real Cosenza a partire dalle ore 15:00. Fonte articolo e foto: www.ilCosenza.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Due giorni di sosta dopo la splendida vittoria conquistata allo “Stirpe” e oggi lacon una seduta molto intensa. Esercizi di mobilità e, per chiudere la fase del riscaldamento, esercizi di attivazione a ritmo sostenuto. Di seguito tecnica individuale, undici contro zero per rivedere alcuni movimenti di squadra, lavoro fisico, una partita tattica specifica su soluzioni richieste dal tecnico e una partita finale .doppia seduta, nel pomeriggio allenamento aala partire dalle ore 15:00. Fonte articolo e foto: www.il.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

