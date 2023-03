Zero speranze per il Samsung Galaxy S20 di ricevere One UI 6.0 (Di martedì 21 marzo 2023) Non ci sono molte speranze, affinché il Samsung Galaxy S20 possa ricevere l’aggiornamento con One UI 6.0. Situazione nota da tempo, va detto, al punto che le indiscrezioni odierne difficilmente sorprenderanno il pubblico in possesso del top di gamma lanciato sul mercato poco più di tre anni fa. Se da un lato è vero che questa serie stia ricevendo upgrade costanti, come abbiamo avuto modo di osservare di recente anche all’interno del nostro magazine, è altrettanto vero che occorre concentrarsi anche sul futuro per chi desidera ancora firmware di un certo peso. Cosa possiamo aspettarci dal Samsung Galaxy S20, a proposito della possibilità di ricevere l’aggiornamento con One UI 6.0 Ci sono svariati elementi che vanno considerati in un contesto simile. La storia ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Non ci sono molte, affinché ilS20 possal’aggiornamento con One UI 6.0. Situazione nota da tempo, va detto, al punto che le indiscrezioni odierne difficilmente sorprenderanno il pubblico in possesso del top di gamma lanciato sul mercato poco più di tre anni fa. Se da un lato è vero che questa serie stia ricevendo upgrade costanti, come abbiamo avuto modo di osservare di recente anche all’interno del nostro magazine, è altrettanto vero che occorre concentrarsi anche sul futuro per chi desidera ancora firmware di un certo peso. Cosa possiamo aspettarci dalS20, a proposito della possibilità dil’aggiornamento con One UI 6.0 Ci sono svariati elementi che vanno considerati in un contesto simile. La storia ...

