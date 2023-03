Zendaya e Tom Holland sempre più innamorati tra anelli e vestiti con incise e cucite le rispettive iniziali (Di martedì 21 marzo 2023) Zendaya e Tom Holland hanno mostrato altri simboli del loro amore indossando alcuni oggetti con sopra le iniziali l'uno dell'altro tornando ad emozionare i fan ancora una volta. Zendaya e Tom Holland sempre più innamorati. I due giovani attori ormai usciti allo scoperto da tempo, hanno mostrato un altro segno del loro amore che non è sfuggito agli occhi dei fan della coppia. Le immagini hanno fatto in breve tempo il giro del web. Secondo infatti quanto riportato da Yahoo, Zendaya Colemanha recentemente indossato un anello con le iniziali di Tom Holland "TH". La prova arriva da un video pubblicato dall'estetista dell'attrice nelle sue storie Instagram proprio per mostrare il lavoro fatto sulle unghie di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023)e Tomhanno mostrato altri simboli del loro amore indossando alcuni oggetti con sopra lel'uno dell'altro tornando ad emozionare i fan ancora una volta.e Tompiù. I due giovani attori ormai usciti allo scoperto da tempo, hanno mostrato un altro segno del loro amore che non è sfuggito agli occhi dei fan della coppia. Le immagini hanno fatto in breve tempo il giro del web. Secondo infatti quanto riportato da Yahoo,Colemanha recentemente indossato un anello con ledi Tom"TH". La prova arriva da un video pubblicato dall'estetista dell'attrice nelle sue storie Instagram proprio per mostrare il lavoro fatto sulle unghie di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... julesisblue : Stanotte ho sognato che conoscevo Zendaya, una dea, che in realtà stava con un u*mo cesso (no Tom non eri tu tranquillo, era davvero cesso) - _standxstill_ : ZENDAYA CHE HA L’ANELLO CON LE INIZIALI DI TOM. AAAAAAA - Giuli_Brundu : RT @dreamingtom_: zendaya che ha l’anello con le iniziali di tom?? loro la royal couple di Hollywood ????? - _moonashes_ : non so se essere più gelosa di Zendaya perché sta con Tom Holland o di Tom Holland perché sta con Zendaya - VanityFairIt : Che si tratti di un pegno d'amore reciproco? Andrebbero controllate anche le mani di Tom Holland -