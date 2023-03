Yonder | ecco quando uscirà la nuova | misteriosa serie sci-fi coreana di Paramount+

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 marzo 2023), lasci-fi targata, è pronta a debuttare sulla piattaforma streaming e ad accompagnarci in un'avventura carica di mistero ed emozioni.si prepara a debuttare su: un'altra attesa produzionesi farà strada sui nostri servizi streaming, e nel caso dello show sci-fi avverrà i primi di aprile. Come riporta Variety, negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, America Latina, Germania, Svizzera, Austria, Francia e qui in Italiasarà disponibile a partire dall'11 aprile. Latv diretta da Lee Joon-ik (The Book of Fish, The King and the Clown) con protagonisti Shin Ha-kyun (Mr. Vendetta), Han Ji-min (L'impero delle ombre), Lee Jeong-eun (Parasite) ...