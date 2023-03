Xiaomi 13 Pro: in offerta su Amazon con un interessante sconto del 15% (Di martedì 21 marzo 2023) Siete in cerca di un nuovo smartphone top di gamma del marchio Xiaomi, ottimo per quanto riguarda le funzionalità? Allora quest’oggi, martedì 21 marzo, vi indichiamo un’interessante offerta presenta su Amazon relativa allo Xiaomi 13 Pro 5G, in super sconto del 15%. Potete portarvelo a casa al prezzo di 1.188,99 euro (invece di 1.399,90 euro di listino), nella versione italiana più 2 anni di garanzia e nel colore Ceramic Black. Il prodotto è venduto e spedito da terzi, la disponibilità è immediata e, per i clienti iscritti sulla piattaforma di e-commerce, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali specifiche tecniche. Lo Xiaomi 13 Pro (2023) presenta un display Dynamic AMOLED WQHD+ da 6,73 pollici e con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Siete in cerca di un nuovo smartphone top di gamma del marchio, ottimo per quanto riguarda le funzionalità? Allora quest’oggi, martedì 21 marzo, vi indichiamo un’presenta surelativa allo13 Pro 5G, in superdel 15%. Potete portarvelo a casa al prezzo di 1.188,99 euro (invece di 1.399,90 euro di listino), nella versione italiana più 2 anni di garanzia e nel colore Ceramic Black. Il prodotto è venduto e spedito da terzi, la disponibilità è immediata e, per i clienti iscritti sulla piattaforma di e-commerce, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a dare insieme un’occhiata alle principali specifiche tecniche. Lo13 Pro (2023) presenta un display Dynamic AMOLED WQHD+ da 6,73 pollici e con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... commaditya : @kevinpramudya_ Xiaomi 12 Pro / Oppo Find X5 Pro / Samsung S22 Ultra / Samsung S23 Ultra - reuni_gadget : RT @That_Kartikey: Low Light Comparison between OPPO FIND X6 Pro, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 12S Ultra and Galaxy S23 Ultra - FlavioS47588631 : RT @That_Kartikey: Low Light Comparison between OPPO FIND X6 Pro, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 12S Ultra and Galaxy S23 Ultra - slucent_JT : RT @That_Kartikey: Low Light Comparison between OPPO FIND X6 Pro, Vivo X90 Pro+, Xiaomi 12S Ultra and Galaxy S23 Ultra - ManjuD48816799 : @stufflistings Ok Bro ?????? Xiaomi 13 Pro I Guess -

TikTok, l'Antitrust avvia un'istruttoria sui rischi della sfida "cicatrice francese" Il miglior Xiaomi per foto senza 5G Redmi Note 10 Pro , compralo al miglior prezzo da Amazon Marketplace a 191 euro . 5 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco FONTE Notizie Relazionate TikTok ... Mercato smartphone premium in controtendenza: 2022 positivo ...Android smartphone pieghevoli attualmente disponibili in Cina pronti al debutto internazionale maggior presenza di Honor sul mercato europeo Il miglior Xiaomi per foto senza 5G Redmi Note 10 Pro , ... Euronics, al via lo Speciale Telefonia: sconti su tanti smartphone fino al 29 Marzo Euronics lancia in giornata odierna lo Speciale Telefonia che sarà valido fino al 29 Marzo 2023 e propone un'ampia gamma di smartphone in offerta. Lo Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G è disponibile a 299,90 Euro , il 21% in meno rispetto a 379,90 Euro di listino, mentre il Redmi 10C nella variante con 3GB di RAM e 64GB di storage è disponibile a 139,90 ... Il migliorper foto senza 5G Redmi Note 10, compralo al miglior prezzo da Amazon Marketplace a 191 euro . 5 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco FONTE Notizie Relazionate TikTok ......Android smartphone pieghevoli attualmente disponibili in Cina pronti al debutto internazionale maggior presenza di Honor sul mercato europeo Il migliorper foto senza 5G Redmi Note 10, ...Euronics lancia in giornata odierna lo Speciale Telefonia che sarà valido fino al 29 Marzo 2023 e propone un'ampia gamma di smartphone in offerta. LoRedmi Note 115G è disponibile a 299,90 Euro , il 21% in meno rispetto a 379,90 Euro di listino, mentre il Redmi 10C nella variante con 3GB di RAM e 64GB di storage è disponibile a 139,90 ... Recensione Xiaomi Electric Scooter 4 Pro: il miglior monopattino di Xiaomi SmartWorld Polestar 2 BST Edition 230: la Bestia è fuori dalla gabbia 21 MAR iPhone 15 Pro avrà le cornici più sottili al mondo e tasti a stato solido Così sembra 21 MAR Nucleare: Rolls-Royce sta progettando dei micro reattori da usare sulla Luna Xiaomi 13 Pro: con ... Oppo’s Find X6 Pro is the latest smartphone to get a massive 1-inch camera sensor Oppo has joined the likes of Xiaomi and sister-company Vivo by including a massive 1-inch-type camera sensor in its latest smartphone, the Find X6 Pro, which also doesn’t skimp on the telephoto and ... 21 MAR iPhone 15 Pro avrà le cornici più sottili al mondo e tasti a stato solido Così sembra 21 MAR Nucleare: Rolls-Royce sta progettando dei micro reattori da usare sulla Luna Xiaomi 13 Pro: con ...Oppo has joined the likes of Xiaomi and sister-company Vivo by including a massive 1-inch-type camera sensor in its latest smartphone, the Find X6 Pro, which also doesn’t skimp on the telephoto and ...