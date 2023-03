Xi invita Putin in visita in Cina quest'anno (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping ha detto di avere invitato quello russo Vladimir Putin per una visita in Cina quest'anno. Lo riferisce la Tass. . 21 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Il presidente cinese Xi Jinping ha detto di avereto quello russo Vladimirper unain. Lo riferisce la Tass. . 21 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Xi invita Putin in visita in Cina quest'anno: Secondo giorno di incontri a Mosca - LuigiGiliberti2 : Putin invita Xi e Xi Invita Putin. Si vola a nozze. - notizienet : Xi invita Putin in visita in Cina quest'anno - Secondo giorno di incontri a Mosca - serenel14278447 : Xi invita Putin in visita in Cina quest'anno Scambio di cortesie tra dittatori - MediasetTgcom24 : Xi invita Putin in Cina quest'anno #Ucraina #Russia #guerra #21marzo -