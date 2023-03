X Municipio, nuovo piano integrato di sicurezza e decoro: le “armi” per fermare gli illeciti (Di martedì 21 marzo 2023) Ostia – E’ stato presentato in Municipio il piano integrato di sicurezza e decoro che vede la partecipazione di Roma Capitale, Municipio, Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale. 18 fototrappole mobili per il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti nelle zone più sensibili, 68 telecamere collegate alla Sala Sistema Roma ed in parte dotate di sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) per il riconoscimento avanzato dei dati dei veicoli (numero di targa, marca, classe veicolo, nazionalità, velocità, revisione, copertura assicurativa), un sistema avanzato di avvistamento per la prevenzione di incendi nella Pineta di Castelfusano. “Si tratta di un piano che parte innanzitutto dalla conoscenza delle infrastrutture esistenti, abbiamo infatti ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 marzo 2023) Ostia – E’ stato presentato inildiche vede la partecipazione di Roma Capitale,, Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia Locale. 18 fototrappole mobili per il contrasto all’abbandono illecito di rifiuti nelle zone più sensibili, 68 telecamere collegate alla Sala Sistema Roma ed in parte dotate di sistema ANPR (Automatic Number Plate Recognition) per il riconoscimento avanzato dei dati dei veicoli (numero di targa, marca, classe veicolo, nazionalità, velocità, revisione, copertura assicurativa), un sistema avanzato di avvistamento per la prevenzione di incendi nella Pineta di Castelfusano. “Si tratta di unche parte innanzitutto dalla conoscenza delle infrastrutture esistenti, abbiamo infatti ...

