Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Randy Orton è stato definito un 'incredibile Leader dello spogliatoio' - SpazioWrestling : Non solo sul ring, Randy Orton elogiato anche per il suo ruolo nel backstage #WWE #RandyOrton - SpazioWrestling : Occhi aperti perchè il ritorno di Randy Orton è più vicino del previsto #WWE #RandyOrton - SpazioWrestling : WWE: Novità importanti su Randy Orton #RandyOrton #WWE - wrestlingIW : Su #WWE2K23 sono presenti i due migliori HEEL della #WWE degli ultimi 20 anni: Roman Reigns del 2023 e Randy Orton… -

...campionessaDivas Eve Torres. Per chi non fosse interessato ai contenuti aggiuntivi, ricordiamo che il roster base include ben 178 wrestler, tra cui gli immancabili John Cena, Rey Mysterio,...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ... Rey Mysterio,......GUNTHER Wes Lee Xavier Woods Xia Li X - Pac Yokozuna Zoey Stark RUTHLESS AGGRESSION PACK Brock Lesnar '01 The PrototypeOrton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che...

“E’ un grande leader”, un ex WWE elogia Randy Orton Spazio Wrestling

John Cena is not a man who loses very often. Per the Internet Wrestling Database, he has an all-time winning percentage of 77 percent in WWE. A long list ...3 The Mega Powers Implode During the late 80s, Hulk Hogan and Macho Man Randy Savage formed the "Mega Powers" tag team in WWE. At The Main Event 2 on Feb 3, 1989, Savage turned on Hogan, who was ...