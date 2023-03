(Di martedì 21 marzo 2023)non molla. Dopo aver sconfitto Johnny Gargano nell’ultima puntata di Raw, il membro del Judgment Day è andato all-in. Dopo i continui rifiuti del padre, Rey, di affrontare il proprio figlio a Wrestlemania, quest’ultimo ha alzato la posta in gioco. Usando una metafora pokeristica, è andato letteralmente all-in. Il padre dice no? Allora lo chiediamo alla mamma Durante la prossima puntata di Smackdown in programma a Las Vegas questo venerdì, tutta lapresente. Parliamo ovviamente di Angie (moglie di Rey e mamma di) e della sorella del membro del Judgment Day, Aalyah. L’intenzione diè quella di bypassare il rifiuto di Rey e di chiedere direttamente alla madre di assecondare la sua volontà di un match ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Dominik ci va giù pesante e va all-in, la famiglia Mysterio sarà a Smackdown! - TSOWrestling : Continua la faida padre-figlio in attesa del probabile match a #WrestleMania! #TSOW // #TSOS // #WWE - Zona_Wrestling : WWE: La maschera di Rey Mysterio verrà ereditata non da suo figlio Dominik? - DrBasha_420 : Que chingue a su madre Dominik Mysterio - n_klein22 : Dominik de novo, vai a merda WWE -

L'introduzione nell'arca della gloria potrebbe alimentare la rivalità tra Rey e il figlio. Rey Mysterio nellaHall of Fame Non è ancora stato confermato dalla, ma sempre più ...Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ...Dolph Ziggler...Le leggende dellapreferite dai fan, tra cui la Cover Superstar John Cena , The Undertaker, ...Cruz Del Toro Dakota Kai Damian Priest Dana Brooke Dexter Lumis Diesel DOINK Dolph Ziggler...

WWE: La maschera di Rey Mysterio verrà ereditata non da suo figlio Dominik Zona Wrestling

Dominik Mysterio, nella prossima puntata di SmackDown, chiederà a sua madre il permesso per sfidare suo padre Rey Mysterio a WrestleMania 39.Ahead of his WrestleMania bout, Reigns made his much-awaited return to Raw on Monday. The Tribal Chief was featured on the latest episode of WWE Raw to address his encounter with Rhodes ...