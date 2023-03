WWE: Annunciato weight-in tra Brock Lesnar e Omos nella prossima puntata di RAW (Di martedì 21 marzo 2023) Un WrestleMania 39 Weigh-In per il match tra Brock Lesnar e Omos è stato Annunciato per la puntata di RAW della prossima settimana. La WWE ha Annunciato durante la puntata di RAW di stasera che il Weigh-In si svolgerà lunedì prossimo con Lesnar e Omos Che si peseranno in vista del loro match. Omos è apparso allo show di questa settimana per schiacciare Mustafa Ali, ma Lesnar non c’era. La WWE ha mandato in onda un pacchetto video per Lesnar contro Omos. Il segmento Weigh-In sarà caratterizzato dal secondo incontro in-ring tra Lesnar e Omos durante la Road to WrestleMania 39. La puntata di ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 21 marzo 2023) Un WrestleMania 39 Weigh-In per il match traè statoper ladi RAW dellasettimana. La WWE hadurante ladi RAW di stasera che il Weigh-In si svolgerà lunedì prossimo conChe si peseranno in vista del loro match.è apparso allo show di questa settimana per schiacciare Mustafa Ali, manon c’era. La WWE ha mandato in onda un pacchetto video percontro. Il segmento Weigh-In sarà caratterizzato dal secondo incontro in-ring tradurante la Road to WrestleMania 39. Ladi ...

