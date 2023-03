WTA Miami 2023, Jasmine Paolini sconfitta all’esordio: al secondo turno ci va Bjorklund (Di martedì 21 marzo 2023) sconfitta all’esordio per Jasmine Paolini al WTA 1000 di Miami 2023. Sul cemento statunitense, l’azzurra (n.71 al mondo) va in vantaggio di un set contro la svedese Mirjam Bjorklund (numero 149 del ranking), ma poi subisce la rimonta della sua avversaria ed è costretta ad arrendersi per 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e 23 minuti di gioco. Al secondo turno la nativa di Stoccolma affronterà la lettone Jelena Ostapenko (n.24 del seeding). Pronti, via e Paolini vola in pochi minuti sul 3-0. Dopo la partenza complicata, Bjorklund si scioglie e inizia a conquistare dei giochi nei suoi turni di battuta, poi, sul 5-3, la svedese sfrutta un momento difficile dell’azzurra per rubarle il servizio alla terza chance ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023)peral WTA 1000 di. Sul cemento statunitense, l’azzurra (n.71 al mondo) va in vantaggio di un set contro la svedese Mirjam(numero 149 del ranking), ma poi subisce la rimonta della sua avversaria ed è costretta ad arrendersi per 4-6 6-4 6-4 dopo due ore e 23 minuti di gioco. Alla nativa di Stoccolma affronterà la lettone Jelena Ostapenko (n.24 del seeding). Pronti, via evola in pochi minuti sul 3-0. Dopo la partenza complicata,si scioglie e inizia a conquistare dei giochi nei suoi turni di battuta, poi, sul 5-3, la svedese sfrutta un momento difficile dell’azzurra per rubarle il servizio alla terza chance ...

