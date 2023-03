WTA Miami 2023: Elisabetta Cocciaretto cede in due set all’esordio a Marta Kostyuk (Di martedì 21 marzo 2023) Elisabetta Cocciaretto deve dire addio in maniera immediata al torneo WTA 1000 di Miami, il terzo della stagione di questa categoria. La marchigiana classe 2001 è stata eliminata dall’ucraina Marta Kostyuk, una delle giocatrici in maggiore spolvero di questa fase di annata, nonché vittoriosa per 6-3 6-2 nel contesto specifico. Per lei ci sarà la russa Anastasia Potapova, con tutte le relative situazioni extra-tennis del caso. Primo set subito difficile per l’italiana: c’è la lotta, un po’ meno la costanza, soprattutto con la seconda di servizio, che diventa la chiave del primo break a favore di Kostyuk sul 3-1. Cocciaretto manca anche più di un’occasione, un po’ per errori propri, un po’ perché l’ucraina fa pesare la propria palla: due 0-15, uno 0-30 e poi tre palle ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023)deve dire addio in maniera immediata al torneo WTA 1000 di, il terzo della stagione di questa categoria. La marchigiana classe 2001 è stata eliminata dall’ucraina, una delle giocatrici in maggiore spolvero di questa fase di annata, nonché vittoriosa per 6-3 6-2 nel contesto specifico. Per lei ci sarà la russa Anastasia Potapova, con tutte le relative situazioni extra-tennis del caso. Primo set subito difficile per l’italiana: c’è la lotta, un po’ meno la costanza, soprattutto con la seconda di servizio, che diventa la chiave del primo break a favore disul 3-1.manca anche più di un’occasione, un po’ per errori propri, un po’ perché l’ucraina fa pesare la propria palla: due 0-15, uno 0-30 e poi tre palle ...

