World Baseball Classic 2023: il Giappone vola in Finale! I nipponici superano 5-6 il Messico (Di martedì 21 marzo 2023) Il Giappone è la seconda squadra finalista del World Baseball Classic 2023. La compagine asiatica ha infatti vinto per 6-5 la semifinale contro il Messico, raggiungendo in questo modo gli Stati Uniti in vista di una Finale dove cercherà di conquistare per la terza volta il titolo nella storia della competizione. Un match dalle mille emozioni quello andato in scena nella notte italiana al Loaj Depot Park di Miami, ribaltato dagli asiatici soltanto nell’ultima ripresa. A tenere banco nei primi sei inning è stato infatti un fuori campo da tre punti messo a referto da Luis Urias nel quarto turno, a cui risponde poi Yoshida, autore nel settimo di un altro home run che ripristina gli equilibri infiammando in modo inequivocabile la partita. Nell’ottava ripresa infatti il ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Ilè la seconda squadra finalista del. La compagine asiatica ha infatti vinto per 6-5 la semifinale contro il, raggiungendo in questo modo gli Stati Uniti in vista di una Finale dove cercherà di conquistare per la terza volta il titolo nella storia della competizione. Un match dalle mille emozioni quello andato in scena nella notte italiana al Loaj Depot Park di Miami, ribaltato dagli asiatici soltanto nell’ultima ripresa. A tenere banco nei primi sei inning è stato infatti un fuori campo da tre punti messo a referto da Luis Urias nel quarto turno, a cui risponde poi Yoshida, autore nel settimo di un altro home run che ripristina gli equilibri infiammando in modo inequivocabile la partita. Nell’ottava ripresa infatti il ...

