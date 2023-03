Womens’Champions league, quarti di finale: ecco dove vedere Roma Femminile-Barcellona di questa sera che si gioca all’Olimpico (Di martedì 21 marzo 2023) dove vedere Roma Femminile-Barcellona: tutto quello che c’è da sapere sulla gara di questa sera dell’Olimpico di Roma delle ore 21:00. Dalla diretta tv e streaming alle possibili formazioni e poi tanto altro ancora. Le ragazze di Alessandro Spugna, ai quarti di finale di Champions league per la prima volta nella storia, affronteranno il Barcellona ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023): tutto quello che c’è da sapere sulla gara didell’Olimpico didelle ore 21:00. Dalla diretta tv e streaming alle possibili formazioni e poi tanto altro ancora. Le ragazze di Alessandro Spugna, aididi Championsper la prima volta nella storia, affronteranno il... TAG24.

