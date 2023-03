Wolff: 'Prestazioni inaccettabili, ma sappiamo cosa fare' (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo due gare, la Mercedes ha esattamente gli stessi punti che aveva dopo Jeddah 12 mesi fa: 38. Ma se l'anno scorso era un campionato iniziato con difficoltà inattese dopo un lungo ciclo vincente, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di martedì 21 marzo 2023) Dopo due gare, la Mercedes ha esattamente gli stessi punti che aveva dopo Jeddah 12 mesi fa: 38. Ma se l'anno scorso era un campionato iniziato con difficoltà inattese dopo un lungo ciclo vincente, ...

Wolff: 'Prestazioni inaccettabili, ma sappiamo cosa fare' Quindi, nonostante una situazione di conclamata inferiorità tecnica, un lato positivo c'è: "Sapere con chiarezza cosa dobbiamo fare ci dà coraggio - ha proseguito Wolff - , sappiamo qual è la strada ... Wolff amaro, la Red Bull ha un minuto di vantaggio - FormulaPassion ...sottolineato dal team principal Toto Wolff , il quale ha commentato così l'esito della gara ai microfoni di Sky Sport UK : 'Pe nso che stiamo vedendo alcuni miglioramenti in termini di prestazioni ... F1: Red Bull lepre, Ferrari tartaruga in Arabia Saudita - FormulaPassion Con buona pace di chi vede una Formula 1 sempre più compattata nelle prestazioni, a Jeddah non abbiamo assistito allo show e ai duelli di un anno fa . Certo, a fondo ... Toto Wolff ha già annunciato che ... Quindi, nonostante una situazione di conclamata inferiorità tecnica, un lato positivo c'è: "Sapere con chiarezza cosa dobbiamo fare ci dà coraggio - ha proseguito- , sappiamo qual è la strada ......sottolineato dal team principal Toto, il quale ha commentato così l'esito della gara ai microfoni di Sky Sport UK : 'Pe nso che stiamo vedendo alcuni miglioramenti in termini di...Con buona pace di chi vede una Formula 1 sempre più compattata nelle, a Jeddah non abbiamo assistito allo show e ai duelli di un anno fa . Certo, a fondo ... Totoha già annunciato che ... Wolff: "Prestazioni inaccettabili, ma sappiamo cosa fare" Autosprint.it Wolff: "Prestazioni inaccettabili, ma sappiamo cosa fare" Il team principal non è minimamente soddisfatto delle prestazioni della W14, tuttavia Toto spiega che in squadra c'è serenità perché adesso la strada da prendere è chiara ... Wolff: “Siamo a un minuto dalla Red Bull” Il team principal della Mercedes è soddisfatto dei progressi attuati rispetto a Sakhir, ma considera i rivali ancora troppo superiori ... Il team principal non è minimamente soddisfatto delle prestazioni della W14, tuttavia Toto spiega che in squadra c'è serenità perché adesso la strada da prendere è chiara ...Il team principal della Mercedes è soddisfatto dei progressi attuati rispetto a Sakhir, ma considera i rivali ancora troppo superiori ...