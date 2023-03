Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Wijnaldum: 'Sono tifoso del Feyenoord, dura giocarci contro. E su Mourinho...': Georginio Wijnaldum, dopo il rientr… - playroma : ??? #Wijnaldum: 'Il mister voleva che giocassi molto. Ho provato le stesse sensazioni quando sono tornato dall'infor… - MAISOLAMATIC : @vinacolada_ @Clauzinho3 Gli stessi che fino a 2 mesi fa dicevano che Spinazzola non potesse più giocare a pallone… - hermannpilato : Raramente abbiamo visto fraseggi tra i nostri centrocampisti... Continuo a pensare che si giocherebbe meglio a 4 di… - AHerSan89 : RT @FRANCESCOASROM7: Ma Chi Critica Josè Mourinho Perché Abbiamo Perso Due Derby Durante La Stagione Che Problemi Ha Ricordo Che Ci Ha Fatt… -

Georginio, dopo il rientro in campo con la Roma , ha ritrovato anche la chiamata della nazionale ...anche grato a Van Gaal per quello che ha significato nella mia carriera. Non è che ora ...... dove è consolidata la coppia Matic - Cristante conin alternativa. Tanto per dire, nello ... E ovviamente quando parliamo di 60mila persone , se ci50 che fischiano non è una grande ...Chii giocatori del nostro campionato convocati dalle rispettive selezioni CLUB BY CLUB - ...Lorenzo Pellegrini (Italia) Paulo Dybala (Argentina) Marash Kumbulla (Albania) Georginio(...

Wijnaldum criticato su Instagram dal alcuni tifosi della Roma Tag24

Georginio Wijnaldum, dopo il rientro in campo con la Roma ... Ho provato la stessa sensazione quando sono tornato dall'infortunio". Sull'infortunio. "Sono stato male per due giorni ma stranamente dopo ...Direttamente dal ritiro dell’Olanda, Georginio Wijnaldum ha parlato ai microfoni di NOS ... Ho provato la stessa sensazione quando sono tornato dall’infortunio”.