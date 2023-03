Wijnaldum criticato su Instagram dal alcuni tifosi della Roma

Leggi su tag24

(Di martedì 21 marzo 2023) La prima stagione dicon la magliaè iniziata appena qualche settimana fa, ma il giocatore è già statosuper le prestazioni non ritenute all’altezza. L’olandese, arrivato in estate in prestito dal Paris Saint-Germain, sarebbe dovuto diventare uno dei perni principali del nuovo centrocampo giallorosso. L’infortunio al perone in ... TAG24.