Whitney: Una voce diventata leggenda in blu-ray, la recensione: un audio super per emozionarsi con The Voice (Di martedì 21 marzo 2023) La recensione del blu-ray di Whitney: Una voce diventata leggenda: il prodotto Eagle valorizza al massimo le canzoni della celebre popstar e l'interpretazione di Naomi Ackie. Ottimo il video, soddisfacenti gli extra. Per ricostruire vita, carriera e tragedie di Whitney Houston, il biopic diretto da Kasi Lemmons non è stato forse il migliore dei film possibili, risultando su molti aspetti della vita della cantante superficiale e piuttosto edulcorato. Ciò non toglie che Whitney: Una voce diventata leggenda è comunque un must per i fan della celebre cantante, se non altro perché c'è la possibilità di risentire canzoni ormai diventate immortali, nonché per l'estrema cura con cui è stata realizzata la ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023) Ladel blu-ray di: Una: il prodotto Eagle valorizza al massimo le canzoni della celebre popstar e l'interpretazione di Naomi Ackie. Ottimo il video, soddisfacenti gli extra. Per ricostruire vita, carriera e tragedie diHouston, il biopic diretto da Kasi Lemmons non è stato forse il migliore dei film possibili, risultando su molti aspetti della vita della cantanteficiale e piuttosto edulcorato. Ciò non toglie che: Unaè comunque un must per i fan della celebre cantante, se non altro perché c'è la possibilità di risentire canzoni ormai diventate immortali, nonché per l'estrema cura con cui è stata realizzata la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KulBociek : RT @scimonelli: ... 'non sarai, mai e poi mai, veramente mia/ ma sognare non è peccato/ ed è per questo che scrivo... per dedicarti una sem… - bastiancvntrary : Tantissime, è impossibile scegliere. Le Rondini di Dalla, Breve Amore di Mina, il Nostro Concerto di Bindi o All At… - AnneMilanoAppel : @SilviaPareschi2 Ricordo benissimo quella zona, Silvia! Una volta avevamo una casa a Glen Park, su Whitney Street. - MariaPiroddi : @Poesiaitalia Una trama di fili colorati di Whitney Otto. -