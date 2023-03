Volta a Catalunya 2023: tappa di oggi, orari martedì 21 marzo, percorso, favoriti, tv, streaming (Di martedì 21 marzo 2023) oggi, martedì 21 marzo, si corre la seconda tappa della Volta a Catalunya 2023. Dopo la frazione d’apertura di ieri che ha premiato Primoz Roglic sul traguardo di Sant Feliu de Guixols, è tempo oggi per la prima grande battaglia in salita di questa edizione della corsa a tappe spagnola. LA DIRETTA LIVE DELLA 1A tappa DELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA 2A tappa DELLA Volta A Catalunya DALLE 14.00 percorso Si parte da Matarò per arrivare dopo 165,4 km a Vallter. Il profilo altimetrico della tappa prevede un lunghissimo tratto di avvicinamento all’ultima salita che durerà sostanzialmente dal km 0 fino al km 106. Superato ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023)21, si corre la secondadella. Dopo la frazione d’apertura di ieri che ha premiato Primoz Roglic sul traguardo di Sant Feliu de Guixols, è tempoper la prima grande battaglia in salita di questa edizione della corsa a tappe spagnola. LA DIRETTA LIVE DELLA 1ADELLA SETTIMANA COPPI & BARTALI DALLE 13.30 LA DIRETTA LIVE DELLA 2ADELLADALLE 14.00Si parte da Matarò per arrivare dopo 165,4 km a Vallter. Il profilo altimetrico dellaprevede un lunghissimo tratto di avvicinamento all’ultima salita che durerà sostanzialmente dal km 0 fino al km 106. Superato ...

Ciclismo, Volta a Catalunya 2023: fratture multiple per Dario Cataldo dopo la caduta Dario Cataldo ha rimediato fratture multiple nella caduta che l'ha visto protagonista durante la prima tappa della Volta a Catalunya. Lo fa sapere la Trek Segafredo, che annuncia come gli gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno evidenziato 'una frattura alla testa del femore sinistro e dell'acetabolo ... Volta a Catalunya, Roglic ed Evenepoel regalano subito spettacolo Cominciano dando spettacolo i grandi protagonista della Volta a Catalunya: è Primoz Roglic a vincere lo sprint che porta a Sant Feliu de Guíxols, dopo 164,6 km di corsa. Lo sloveno, che ha dominato la Tirreno - Adriatico e che coglie il successo numero ... Volta Catalunya: Primo Rogli vince la prima sfida diretta con Remco Evenepoel (Video) Entra subito nel vivo la sfida tra Primo Rogli e Remco Evenepoel, tema chiave della Volta Catalunya che è partita oggi con la prima tappa. I due campioni hanno iniziato qui un confronto diretto che avrà il suo culmine al Giro d'Italia, dove si presenteranno come grandi favoriti alla ...