Volta a Catalunya 2023, Giulio Ciccone: "Finale pericoloso, dispiace per Cataldo. Ho dato il massimo" (Di martedì 21 marzo 2023) Inizia con un positivo quinto posto la Volta a Catalunya 2023 per Giulio Ciccone: il corridore della Trek-Segafredo ha preso parte attivamente alla volata Finale (nella quale si è imposto lo sloveno Primoz Roglic) ma non è riuscito a conquistare la vittoria o a centrare il podio. Resta, in compenso, la soddisfazione per il risultato e la prestazione. Queste le parole dell'azzurro, rilasciate alla stampa una Volta terminata la tappa odierna: "Ho provato a dare il massimo, avevo una sensazione positiva nelle gambe ed ero in una buona posizione; devo dire che siamo usciti bene da una tappa dura come quella di oggi, dispiace aver perso Dario Cataldo per quella caduta".

