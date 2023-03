Volta a Catalunya 2023: Giulio Ciccone da sogno! Vince in salita battendo Evenepoel e Roglic! (Di martedì 21 marzo 2023) Un finale particolarmente acceso ha assegnato la vittoria della seconda tappa (Mataró – Vallter, 165.5 chilometri totali) della Volta a Catalunya 2023 a uno straordinario Giulio Ciccone (Trek-Segafredo): rimasti in tre negli ultimissimi metri, l’azzurro ha avuto il merito di tagliare per primo il traguardo in salita battendo lo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Gara molto movimentata sin dalle prime battute, con la fuga di giornata che si è venuta a formare ben presto e con protagonisti ben otto corridori: l’azzurro Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), Simon Carr (EF Education-EasyPost), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Julen Amezqueta ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Un finale particolarmente acceso ha assegnato la vittoria della seconda tappa (Mataró – Vallter, 165.5 chilometri totali) dellaa uno straordinario(Trek-Segafredo): rimasti in tre negli ultimissimi metri, l’azzurro ha avuto il merito di tagliare per primo il traguardo inlo sloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) e Remco(Soudal-Quick Step). Gara molto movimentata sin dalle prime battute, con la fuga di giornata che si è venuta a formare ben presto e con protagonisti ben otto corridori: l’azzurro Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), Ewen Costiou (Arkéa-Samsic), Christopher Juul Jensen (Jayco AlUla), Simon Carr (EF Education-EasyPost), Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan), Julen Amezqueta ...

