Volley | play-off Superlega Tutti in campo per Gara2 dei quarti | Verona può mettere la Lube spalle al muro

(Di martedì 21 marzo 2023) Non c’è tempo per rifiatare, per gioire dei successi e per piangere sul latte versato. I-off ripartono con un mercoledì di passione e di spettacolo, quattro gare tutte in contemporanea e un carico di emozioni speciale per gli appassionati e i tifosi delle formazioni impegnate. A Milano, l’Allianz tenta di togliere qualche certezza alla corazzata Perugia che sabato, dopo le fatiche di Champions, ha sbrigato abbastanza in fretta la pratica di gara1. Gli umbri sono abituati a questi ritmi in stagione, i milanesi meno. La squadra di Piazza, però, ha le armi per poter provare quantomeno a rendere la vita difficile ad una Sir Safety Susa che si affiderà ancora una volta al turn over. Gara1 Perugia-Milano 3-0 Ase non è ultima spiaggia poco ci manca per i campioni d’Italia dellaCivitanova che sono usciti sconfitti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unnuenwtohrva : RT @PowervolleyMI: Ufficiale la programmazione del terzo atto dei quarti di finale Play Off! ?? Domenica 26 marzo alle ore 18:00 al Pala Ba… - nok_snw : RT @PowervolleyMI: Ufficiale la programmazione del terzo atto dei quarti di finale Play Off! ?? Domenica 26 marzo alle ore 18:00 al Pala Ba… - RokMozicDaily : RT @VeronaVolley: ?? QUARTI PLAY OFF: GARA 3 SI GIOCA DOMENICA 26 MARZO ALLE 18.00 ?? Ufficializzati data e orario del terzo round di quest… - Piacenza_Online : La Canottieri Ongina è implacabile: 3-0 all’Alto Canavese nello scontro diretto per i play off. Volley serie B masc… - OmnToto11 : RT @Andrea1994___: Volley, play off: Perugia travolge Milano e blinda gara-1 -

Sorride l'Ortonache batte 3 - 0 Sabaudia. Una gara mai realmente in discussione, con gli ... ironia della sorte, anche Catania dovrà affrontare un'avversaria in lotta per i- Off: La Leo ...... TUTTI GLI EVENTI QUALIFICAZIONI PARIGI 2024,: COME FUNZIONANO STREAMING E TV - Gara - 2 ... Inoltre, la partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai. ......Direma - Pizza Club Novara - Cuneo GrandaBonprix Teamvolley - UIV SFRE Pavia Iglina Albisola - Club 76 Fenera Chieri TarabusiRivarolo - Egea L'AlbaAscot Labormet2 To- ...

Play Off Scudetto, debutto vincente! Monza cede 15-13 al tie break ... trentinovolley.it

Non c’è tempo per rifiatare, per gioire dei successi e per piangere sul latte versato. I play-off ripartono con un mercoledì di passione e di spettacolo, quattro gare tutte in contemporanea e un caric ...Di seguito il tabellino di gara 1 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023 giocata stasera alla BLM Group Arena.