Volley, Champions League femminile 2023: Milano vicina all’impresa, ma in semifinale ci va il Vakifbank (Di martedì 21 marzo 2023) La Vero Volley Milano lotta, gioca alla pari e infiamma il pubblico dell’Allianz Cloud nella gara di ritorno dei quarti di finale di Cev Champions League femminile 2022/2023 di Volley, ma alla fine deve arrendersi in cinque set alle campionesse d’Europa in carica del Vakifbank Istanbul. Ad Orro e compagne serviva vincere senza perdere più di un set e per buona parte della sfida ci hanno creduto, portandosi avanti due set a uno. La compagine turca ha però alzato sempre più il livello e grazie in particolar modo alle prestazioni di un’Egonu irresistibile da 36 punti e Bajema (19 punti) riesce a conquistare la semifinale, riuscendo a rendere inutili le grandi prove di Thompson (27 punti) e Larson (16 punti). TABELLONE QUARTI DI FINALE: ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) La Verolotta, gioca alla pari e infiamma il pubblico dell’Allianz Cloud nella gara di ritorno dei quarti di finale di Cev2022/di, ma alla fine deve arrendersi in cinque set alle campionesse d’Europa in carica delIstanbul. Ad Orro e compagne serviva vincere senza perdere più di un set e per buona parte della sfida ci hanno creduto, portandosi avanti due set a uno. La compagine turca ha però alzato sempre più il livello e grazie in particolar modo alle prestazioni di un’Egonu irresistibile da 36 punti e Bajema (19 punti) riesce a conquistare la, riuscendo a rendere inutili le grandi prove di Thompson (27 punti) e Larson (16 punti). TABELLONE QUARTI DI FINALE: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Volley #ChampionsLeague | #Milano sfiora la clamorosa rimonta nella gara di ritorno, ma #Egonu trascina il… - Eurosport_IT : MILANO ELIMINATA ?? La Vero Volley lotta con il cuore ma in semifinale di Champions League ci va il VakifBank Istan… - OA_Sport : Volley, Milano fa tremare il VakifBank e accarezza la rimonta in Champions League: Paola Egonu e compagne in semifi… - vivereassisi : Volley: Sir Safety Susa PG, ufficializzate le date per Gara3 dei Playoff e per le semifinali di Champions… - vivereperugia : Volley: Sir Safety Susa PG, ufficializzate le date per Gara3 dei Playoff e per le semifinali di Champions… -