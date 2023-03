"Voglio sfondare quella ca*** di porta": attimi di terrore al Gf Vip (Di martedì 21 marzo 2023) "La mia voglia di sfondare quella ca**o di porta rossa e piombare in casa”: Daniele Dal Moro si è sfogato così su Twitter dopo la diretta del GfVip andata in onda ieri sera su Canale 5. Il concorrente è stato squalificato nei giorni scorsi per atteggiamenti ritenuti irrispettosi e per questo non è stato invitato nemmeno in studio. Parlando della situazione, Alfonso Signorini ha spiegato: "Daniele è stato squalificato a causa dello scherzo con Oriana, che non è andato come doveva finire. In alcune immagini che hanno fatto il giro del web, Daniele ha mostrato un atteggiamento un po' aggressivo, accompagnato da alcune parole. E, secondo le nuove direttive, è stato squalificato. Ci siamo visti costretti...purtroppo le colpe si pagano". A quel punto Oriana, che con Daniele aveva una storia all'interno della casa, ha detto: ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) "La mia voglia dica**o dirossa e piombare in casa”: Daniele Dal Moro si è sfogato così su Twitter dopo la diretta del GfVip andata in onda ieri sera su Canale 5. Il concorrente è stato squalificato nei giorni scorsi per atteggiamenti ritenuti irrispettosi e per questo non è stato invitato nemmeno in studio. Parlando della situazione, Alfonso Signorini ha spiegato: "Daniele è stato squalificato a causa dello scherzo con Oriana, che non è andato come doveva finire. In alcune immagini che hanno fatto il giro del web, Daniele ha mostrato un atteggiamento un po' aggressivo, accompagnato da alcune parole. E, secondo le nuove direttive, è stato squalificato. Ci siamo visti costretti...purtroppo le colpe si pagano". A quel punto Oriana, che con Daniele aveva una storia all'interno della casa, ha detto: ...

