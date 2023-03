“Voce dell'Italia in Ue sarà sempre più forte”. Meloni rivendica il ruolo da protagonista (Di martedì 21 marzo 2023) "La Voce dell'Italia è e sarà sempre più forte in Europa". Giorgia Meloni lo sottolinea chiudendo le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. A Palazzo Madama la premier tocca tutti i punti che saranno sul tavolo della riunione di Bruxelles. "Sfide prioritarie per l'Ue" tra cui la guerra in Ucraina, l'economia e ovviamente il dossier migranti. Per Meloni, "l'Europa e l'intero Occidente" sono chiamati a rispondere "con visione e tempestività. E l'Italia ha oggi tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista e non da comprimaria". Un "primo banco di prova" è rappresentato dall'emergenza immigrazione che, evidenzia Meloni, "sta diventando ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) "Laè epiùin Europa". Giorgialo sottolinea chiudendo le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. A Palazzo Madama la premier tocca tutti i punti che saranno sul tavoloa riunione di Bruxelles. "Sfide prioritarie per l'Ue" tra cui la guerra in Ucraina, l'economia e ovviamente il dossier migranti. Per, "l'Europa e l'intero Occidente" sono chiamati a rispondere "con visione e tempestività. E l'ha oggi tutte le carte in regola per recitare undae non da comprimaria". Un "primo banco di prova" è rappresentato dall'emergenza immigrazione che, evidenzia, "sta diventando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colvieux : #Madre è quella invocata dalle anime dei naufragati in questa splendida canzone di Capossela : “ Acqua, acqua, acqu… - Radio3tweet : Nel marzo del 1669 un'eruzione vulcanica intensissima, tra danni e distruzione, fece nascere alle pendici dell'Etna… - snorristorluson : RT @danoris2110: Metti che Meloni debba recarsi all'estero per promuovere la cultura italiana, e si porti dietro Giubilei che vuole abolire… - danielhazan : RT @danoris2110: Metti che Meloni debba recarsi all'estero per promuovere la cultura italiana, e si porti dietro Giubilei che vuole abolire… - danoris2110 : Metti che Meloni debba recarsi all'estero per promuovere la cultura italiana, e si porti dietro Giubilei che vuole… -