Vlahovic, la Premier League torna all’attacco (Di martedì 21 marzo 2023) Vlahovic è stato fortemente legato ad un trasferimento all’Arsenal nel gennaio 2022, ma sembra che la sua attenzione sia rivolta altrove quest’estate L’Arsenal sembra essere fuori dalla corsa per l’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, mentre Chelsea e Manchester United sarebbero in testa alla corsa.Vlahovic potrebbe lasciare la squadra italiana in estate a soli 18 mesi L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 marzo 2023)è stato fortemente legato ad un trasferimento all’Arsenal nel gennaio 2022, ma sembra che la sua attenzione sia rivolta altrove quest’estate L’Arsenal sembra essere fuori dalla corsa per l’attaccante della Juventus Dusan, mentre Chelsea e Manchester United sarebbero in testa alla corsa.potrebbe lasciare la squadra italiana in estate a soli 18 mesi L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VincenzoBellom9 : @squiddy98 @MacsAcciughina Certo perché è piacevole per un attaccante non toccare mai palla vicino alla porta ed es… - tony_wonder77 : L'episodio del doppio braccio Rabiot/Vlahovic dice una cosa:la juve è ancora in grado di condizionare gli arbitri!!… - artvworld : @brownburger quindi chiesa e vlahovic rinunciano la premier perché sono gobbi andava bene, ma se lo fa danilo sembr… - PalloneBucato : @luigi_lb7 Onestamente, credo che le sirene #Premier comincino a farsi sentire. A 130/140 milioni io lo venderei. S… - DavideCrescenz8 : Calciomercato Juventus, dell’Inghilterra il possibile sostituto di Vlahovic #calciomercato #SerieA #juventus -