Vittime Mafia, Mattarella: "L'indifferenza si avvicina alla complicità" - Don Ciotti: "La latitanza di Messina Denaro ne nasconde altre" Leggi Anche Matteo Messina Denaro, il pizzino del boss contro lo Stato: 'Essere incriminati di mafiosità lo ritengo un onore' ' I mafiosi non hanno nessun senso dell'onore né coraggio . Si presentano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #21marzo giornata in memoria delle vittime di mafia, oggi i nomi dei caduti saranno letti durante l'evento dell’ass… - Tg3web : Si terrà domani a Milano la manifestazione nazionale organizzata da Libera per la Giornata del ricordo delle vittim… - petergomezblog : Giornata della Memoria e dell’Impegno contro la mafia, a Milano il corteo di Libera con don Ciotti e i familiari de… - meg_arte : RT @FratellidItalia: ?? Nella giornata dedicata alle vittime innocenti della Mafia, un pensiero a coloro che si sono opposti alle sue logich… - mocettast : RT @GiulioSiamoNoi: Oggi giornata contro le mafie. Diritto alla verità ed alla giustizia per tutte le vittime della mafia, diritto a vivere… -