Vittime Mafia, don Ciotti: latitanza di Messina Denaro ne nasconde altre (Di martedì 21 marzo 2023) commenta Per don Luigi Ciotti il significato della cattura di Matteo Messina Denaro 'è chiederci' come 'questa latitanza nasconda altre latitanze, cioè quella di chi avrebbe dovuto fare di più la ...

