Vittime di mafia | Mattarella a Casal di Principe per l' omaggio a don Peppe Diana

(Di martedì 21 marzo 2023) Dopo la visita al cimitero nella cappella in cui è sepolto il sacerdote, ucciso 29 anni fa da un camorrista in chiesa, il Presidente è ospite dell'istituto Carli per incontrare studenti e ...

Dopo la visita al cimitero nella cappella in cui è sepolto il sacerdote, ucciso 29 anni fa da un camorrista in chiesa, il Presidente è ospite dell'istituto Carli per incontrare studenti e ... dopo l'ultimo recupero avvenuto in mattinata - nella giornata nazionale delle vittime innocenti della mafia. Corteo, il saluto di Schlein ai parenti delle vittime di mafia. Durante il corteo la segretaria del Pd Elly Schlein ha salutato i parenti delle vittime. In particolare ha scambiato qualche parola con ...

Giornata delle vittime delle mafia, 50mila in piazza a Milano. Mattarella a Casal di Principe: “La… Il Fatto Quotidiano

Ha concluso il sindaco Laura Borella. Al termine della cerimonia studenti e autorità hanno letto tutti i nomi delle vittime innocenti morte per mano della mafia e della criminalità organizzata.Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani aderisce alla Giornata della Memoria e dell´Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie 2023, organizzata da Libera. As ...