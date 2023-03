Visitare Torino in bicicletta senza barriere con il progetto “Tutti in sella!” (Di martedì 21 marzo 2023) Paideia Tutti in sella – foto GuermaniRiparte dal prossimo 25 marzo il Bike Sharing Accessibile di Fondazione Paideia per i bambini con disabilità e le loro famiglie Torino – Oltre 30 chilometri di pista ciclabile, un anello che corre attorno al fiume Po, da San Mauro alla Riserva Naturale delle Vallere, passando per il centro città, sotto Piazza Vittorio, e poi ancora lungo il Parco del Valentino e quello del Meisino. Visitare Torino in bicicletta è un modo emozionante e unico per godersi le bellezze dei suoi parchi, dei fiumi e della collina ma per le famiglie con bambini e ragazzi disabili vivere questa esperienza può essere difficile. Grazie a Fondazione Paideia da oggi il turismo a Torino è ancora più accessibile con il progetto “Tutti in ... Leggi su lopinionista (Di martedì 21 marzo 2023) Paideiain sella – foto GuermaniRiparte dal prossimo 25 marzo il Bike Sharing Accessibile di Fondazione Paideia per i bambini con disabilità e le loro famiglie– Oltre 30 chilometri di pista ciclabile, un anello che corre attorno al fiume Po, da San Mauro alla Riserva Naturale delle Vallere, passando per il centro città, sotto Piazza Vittorio, e poi ancora lungo il Parco del Valentino e quello del Meisino.inè un modo emozionante e unico per godersi le bellezze dei suoi parchi, dei fiumi e della collina ma per le famiglie con bambini e ragazzi disabili vivere questa esperienza può essere difficile. Grazie a Fondazione Paideia da oggi il turismo aè ancora più accessibile con ilin ...

