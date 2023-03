"Visita non annunciata in Ucraina", bomba: mani dell'Estremo oriente sull'Europa? (Di martedì 21 marzo 2023) Un incontro faccia a faccia a "a sorpresa" a Kiev e forse una sfida diretta a Russia e Cina. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha intrapreso stamattina una Visita non annunciata in Ucraina per "onorare il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino che, sotto la guida del presidente Volodymyr Zelensky, si è sollevato in difesa del proprio Paese". Lo afferma in una nota il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui Kishida intende ribadire la solidarietà e il pieno sostegno del Giappone e del G7 all'Ucraina. Secondo i media giapponesi, Kishida è arrivato a Kiev in treno dalla stazione polacca di Przemysl. La Visita giunge all'indomani di un viaggio ufficiale di Kishida in India, e non è stata preceduta da alcun annuncio ufficiale. Significativo il fatto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Un incontro faccia a faccia a "a sorpresa" a Kiev e forse una sfida diretta a Russia e Cina. Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha intrapreso stamattina unanoninper "onorare il coraggio e la perseveranza del popolo ucraino che, sotto la guida del presidente Volodymyr Zelensky, si è sollevato in difesa del proprio Paese". Lo afferma in una nota il ministero degli Esteri giapponese, secondo cui Kishida intende ribadire la solidarietà e il pieno sostegno del Giappone e del G7 all'. Secondo i media giapponesi, Kishida è arrivato a Kiev in treno dalla stazione polacca di Przemysl. Lagiunge all'indodi un viaggio ufficiale di Kishida in India, e non è stata preceduta da alcun annuncio ufficiale. Significativo il fatto che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Leggo titoli/opinioni sulla visita di Putin ai territori ucraini occupati che rappresenterebbe una sfida al mandato… - vaticannews_it : Non ci si deve mai scoraggiare perché Dio è con noi, alle sfide di oggi bisogna rispondere con l'umiltà e il… - DavidPuente : Il video con la voce della donna non proviene da un canale ucraino, ma da quelli russi (tranne Tass) - viva_ziaMimma : RT @valy_s: Capuozzo “quello della CPI è come un ATTO DI GUERRA, un uso politico della giustizia contro un avversario. Svuota e vanifica il… - lettera_mosca : UCRAINA - Il primo ministro giapponese Fumio Kishida arriva oggi a Kiev per una visita a sorpresa in Ucraina. Pare… -