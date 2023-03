Violentate a 7 e 10 anni dal patrigno mentre la madre non c’è, la sorella maggiore lo incastra con un video (Di martedì 21 marzo 2023) Avevano appena 7 e 10 anni all’epoca degli abusi: inizia il processo a carico di un 72enne di origini siciliane che più di 10 anni avrebbe commesso diverse violenze sessuali sulle figlie della compagna, una serie di molestie interrotta soltanto grazie all’intervento della sorella maggiore, che ha registrato un video grazie al quale l’uomo è stato incastrato. L’anziano è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata su minore. La più piccola delle vittime, che oggi ha 19 anni, ha testimoniato oggi per due ore in aula, rivelando le condotte dell’ex patrigno: “Ero così piccola e mi faceva male. Mi ha rovinata. Stavo zitta, nella mia testa pensavo di fare un torto a mia mamma perché le stavo rubando il fidanzato”. Le molestie avvenivano ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023) Avevano appena 7 e 10all’epoca degli abusi: inizia il processo a carico di un 72enne di origini siciliane che più di 10avrebbe commesso diverse violenze sessuali sulle figlie della compagna, una serie di molestie interrotta soltanto grazie all’intervento della, che ha registrato ungrazie al quale l’uomo è statoto. L’anziano è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata su minore. La più piccola delle vittime, che oggi ha 19, ha testimoniato oggi per due ore in aula, rivelando le condotte dell’ex: “Ero così piccola e mi faceva male. Mi ha rovinata. Stavo zitta, nella mia testa pensavo di fare un torto a mia mamma perché le stavo rubando il fidanzato”. Le molestie avvenivano ...

