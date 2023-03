Vincent Cassel: «Un altro figlio? Perché no» (Di martedì 21 marzo 2023) L'attore francese in copertina su Vanity Fair: dopo avere imparato che «famiglia allargata» significa «muoversi in equilibrio su una fune», racconta la sua nuova saggezza («non aspettate banane sotto un mango»). E su Monica Bellucci dice che… Leggi su vanityfair (Di martedì 21 marzo 2023) L'attore francese in copertina su Vanity Fair: dopo avere imparato che «famiglia allargata» significa «muoversi in equilibrio su una fune», racconta la sua nuova saggezza («non aspettate banane sotto un mango»). E su Monica Bellucci dice che…

I 10 migliori film di David Cronenberg Vincent Cassel, supervillain tra i villain , è in uno dei suoi ruoli più belli, la scena del combattimento nel bagno turco è da antologia del cinema. Dopo 15 anni, un film ancora tesissimo, ... David Cronenberg, gli 80 anni del visionario regista cult tra sogni e incubi E' stato poi annunciato la messa in cantiere di 'The Shrouds' , nuovo film che vedrà Cronenberg tornare a lavorare con Vincent Cassel dopo 'La promessa dell'assassino' e del 2007 e 'A Dangerous ... 15 marzo 2023, la rassegna stampa IL LUIGI XIII STRAMBO DI LOUIS GARREL Su "Panorama" Louis Garrel racconta I tre Moschettieri - D'Artagnan , il nuovo film di Martin Bourbon , in sala dal 6 aprile con attori come Vincent Cassel e Eva ... Vincent Cassel: «Un altro figlio Perché no» Vanity Fair Italia Vincent Cassel: «Un altro figlio Perché no» E poi irrompe lei, impaziente: «Papà hai finito». Da serio, il volto di Vincent Cassel si scioglie in un secondo in un sorriso sorpreso: «Come sei bella amore, sei troppo carina... Sto lavorando, ... I fiumi di porpora Con: Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, Dominique Sanda, Karim Belkhadra, Jean-Pierre Cassel, Didier Flamand, François Levantal, Francine Bergé, Philippe Nahon, Laurent Lafitte, Robert Gendreu, C ...