VIDEO – Torti arbitrali e squadra scarica: la società deve farsi sentire | Good Morning Interfans (Di martedì 21 marzo 2023) Good Morning Interfans è il VIDEOeditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formato VIDEO con una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata odierna focus sul torto arbitrale che ha indirizzato e deciso Inter-Juventus Good Morning Interfans – Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in VIDEO. Il VIDEOeditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. Il focus di oggi è sul torto ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023)è ileditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formatocon una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata odierna focus sul torto arbitrale che ha indirizzato e deciso Inter-Juventus– Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in. Ileditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. Il focus di oggi è sul torto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Da questo video si capisce con chiarezza che l'azzardo é quello del caccia #Russia, mentre il drone procede mantene… - internewsit : VIDEO - Torti arbitrali e squadra scarica: la società deve farsi sentire | Good Morning Interfans - - Daniele_asroma9 : RT @Claudel_IT: José Mourinho che invade il campo con la sua vespetta in Roma-Sampdoria stufo dei torti arbitrali, non siamo pronti. https:… - roserome1927 : RT @Claudel_IT: José Mourinho che invade il campo con la sua vespetta in Roma-Sampdoria stufo dei torti arbitrali, non siamo pronti. https:… - MAXWAR87 : RT @Claudel_IT: José Mourinho che invade il campo con la sua vespetta in Roma-Sampdoria stufo dei torti arbitrali, non siamo pronti. https:… -