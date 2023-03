VIDEO – Inter | la sosta non distoglie dal Derby d’Italia | le decisioni del giudice sportivo | TG Inter-News 21 marzo 2023

Leggi su inter-news

(Di martedì 21 marzo 2023) TGal via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato, a firma.it. Quest’oggi il focus è sulle date ufficializzate del calendario per le prossime giornate e sulledelsu D’Ambrosio e Paredes. Spazio anche al mercato, con la situazione rinnovi, ma anche sul ritorno di Skriniar dal ritiro con la nazionale a causa dell’infortunio. Infine le parole di Nicolò Barella. TG IN NERAZZURRO ? Ufficializzate oggi le date delle prossime giornate di campionato, ma anche delle semifinali di Coppa Italia. In quello che sarà un mese di fuoco per l’, che si aprirà con la ...