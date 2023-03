VIDEO – Gli auguri dell’Inter al Pallone d’Oro Lothar Matthaus (Di martedì 21 marzo 2023) Nella giornata di oggi compie gli anni una delle leggende della storia dell’Inter. Si tratta di Lothar Matthaus che a Milano ha vinto anche un Pallone d’Oro. auguri – Oggi compie gli anni Lothar Matthaus. La stella tedesca spegne 62 candeline e l’Inter ne ha approfittato per fargli gli auguri tramite i propri social. Il numero 10 fa parte delle leggende nerazzurre. A Milano ha infatti vinto il Pallone d’Oro. Con i nerazzurri ha collezionato 154 presenze e 53 reti. Buon compleanno @LMatthaeus10! #Pirelli #Scorpion #ForzaInter @Pirelli pic.twitter.com/6xC5MtUuc3 — Inter (@Inter) March 21, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Nella giornata di oggi compie gli anni una delle leggende della storia. Si tratta diche a Milano ha vinto anche un– Oggi compie gli anni. La stella tedesca spegne 62 candeline e l’Inter ne ha approfittato per fargli glitramite i propri social. Il numero 10 fa parte delle leggende nerazzurre. A Milano ha infatti vinto il. Con i nerazzurri ha collezionato 154 presenze e 53 reti. Buon compleanno @LMatthaeus10! #Pirelli #Scorpion #ForzaInter @Pirelli pic.twitter.com/6xC5MtUuc3 — Inter (@Inter) March 21, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

