Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2023 ore 12:30 (Di martedì 21 marzo 2023) Viabilità DEL 21 MARZO ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO ABBASTANZA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCPALI STRADE DELLA Regione SULLA A1 FIRENZE Roma SEGNALAIAMO UN INCIDENTE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma INCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA CON CODE TRA SETTEVILLE ETIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E CODE NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 21 marzo 2023)DEL 21 MARZO ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO ABBASTANZA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCPALI STRADE DELLASULLA A1 FIRENZESEGNALAIAMO UN INCIDENTE TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONEINCIDENTE ANCHE SULLA TIBURTINA CON CODE TRA SETTEVILLE ETIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO E CODE NEI DUE SENSI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA E SULLA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral

