Viabilità Roma Regione Lazio del 21-03-2023 ore 07 | 30

Viabilità DEL 21 MARZO ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA CASSIA CON CODE ALL'ALTEZZA DI SETTEVENE IN DIREZINE Roma SUL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA. MENTRE IN ESTERNA ABBIAMO DEI RALLENTAMENTI TRAA24 E NOMENTANA CODE SUL TRATTO URBANO DELL'A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO ANDIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE IL TRAFFICO RISULTA INCOLONNATO ALL'ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE SU QUEST'ULTIMO CODE SULLA SALARIA ALL'ALTEZZA DI FONTE DI PAPA IN DIREZIONE Roma ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO ...

