Vertice Putin-Xi Jinping, l’analista: “A Pechino serve una Russia stabile ma controllabile. Gli Usa? Hanno interesse a frenare il ruolo cinese” (Di martedì 21 marzo 2023) Una Russia non troppo debole, un partner secondario ma allo stesso tempo abbastanza solido da permetterle di puntare a una riorganizzazione del sistema mondiale in versione multipolare. È un gioco di equilibri quello intrapreso dalla Cina da quando ha deciso di intervenire in maniera più attiva nel conflitto esploso il 24 febbraio 2022 per volere di Vladimir Putin. Prima la presentazione dei 12 principi per una pace duratura, oggi il primo viaggio del presidente Xi Jinping in Russia dall’inizio dell’invasione. Ma questa trasferta è ancora lontana dall’essere risolutiva per le sorti del conflitto: “Dopo la decisione di Mosca di avviare una nuova campagna militare a inizio anno – spiega a Ilfattoquotidiano.it Francesco Strazzari, professore di Relazioni Internazionali alla Scuola Sant’Anna di Pisa -, sarà difficile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Unanon troppo debole, un partner secondario ma allo stesso tempo abbastanza solido da permetterle di puntare a una riorganizzazione del sistema mondiale in versione multipolare. È un gioco di equilibri quello intrapreso dalla Cina da quando ha deciso di intervenire in maniera più attiva nel conflitto esploso il 24 febbraio 2022 per volere di Vladimir. Prima la presentazione dei 12 principi per una pace duratura, oggi il primo viaggio del presidente Xiindall’inizio dell’invasione. Ma questa trasferta è ancora lontana dall’essere risolutiva per le sorti del conflitto: “Dopo la decisione di Mosca di avviare una nuova campagna militare a inizio anno – spiega a Ilfattoquotidiano.it Francesco Strazzari, professore di Relazioni Internazionali alla Scuola Sant’Anna di Pisa -, sarà difficile ...

