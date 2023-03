Vertice di maggioranza: nulla da fare per lo ‘stralcio’ dei debiti sino a 1000 Euro. Scarinzi: “Scelta dolorosa” (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta nel pomeriggio una riunione di maggioranza a Palazzo Mosti voluta espressamente dal sindaco Clemente Mastella. L”incontro aveva alla sua base la discussione sullo ‘stralcio’ delle cartelle esattoriali e l’annullamento automatico dei debiti fino a 1000 Euro. Il summit a cui hanno preso parte anche i tre componenti dei collegio dei revisori dei conti comunali, ha determinato la decisione da parte dell’amministrazione di non aderire allo stralcio delle cartelle, con le modalità previste dal decreto ‘mille proroghe’. Mastella si è orientato verso tale decisione dopo il parere negativo espresso del collegio del revisori, visto che l’orientamento della amministrazione era quello di aderire all’opportunità offerta dal ‘mille proroghe’ alla Legge di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta nel pomeriggio una riunione dia Palazzo Mosti voluta espressamente dal sindaco Clemente Mastella. L”incontro aveva alla sua base la discussione sullodelle cartelle esattoriali e l’anmento automatico deifino a. Il summit a cui hanno preso parte anche i tre componenti dei collegio dei revisori dei conti comunali, ha determinato la decisione da parte dell’amministrazione di non aderire allo stralcio delle cartelle, con le modalità previste dal decreto ‘mille proroghe’. Mastella si è orientato verso tale decisione dopo il parere negativo espresso del collegio del revisori, visto che l’orientamento della amministrazione era quello di aderire all’opportunità offerta dal ‘mille proroghe’ alla Legge di ...

