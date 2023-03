Vertical Indigo | il primo indaco naturale da agricoltura verticale

Leggi su bergamonews

(Di martedì 21 marzo 2023) Bergamo. Albini next, il think thank di Albini Group nato nel 2019 con l’obiettivo di tracciare nuove frontiere cercando soluzioni innovative per creare i tessuti del futuro, presenta, una nuova tintura tessilee sostenibile che nasce nell’ambito della ricerca di pratiche di colorazione più responsabili nei confronti delle persone e dell’ambiente. Albini next in collaborazione con GPM Innovation ha studiato l’applicazione dell’derivato dae in un contesto industriale. Nell’ambito del progetto pilota “” il pigmento è stato utilizzato nei processi di tintura tessile tradizionali, dando vita a un filato tinto conal 100%. GPM Innovation – ...